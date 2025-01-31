شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز طهطا.

حملة أمنية في سوهاج تضبط 41 ديلر مخدرات و68 سلاحا ناريا

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 37 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 41 متهم، وبحوزتهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر الشابو – 7 بنادق آلية – 18 بندقية خرطوش – 43 فرد محلى – عدد من الطلقات).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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