الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في سوهاج تضبط 41 ديلر مخدرات و68 سلاحا ناريا

حملة أمنية
حملة أمنية

 شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج بتوجيه عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز طهطا.

 

حملة أمنية في سوهاج تضبط 41 ديلر مخدرات و68 سلاحا ناريا 

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 37 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 41 متهم، وبحوزتهم (أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر الحشيش –كمية من مخدر الشابو – 7 بنادق آلية – 18 بندقية خرطوش – 43 فرد محلى – عدد من الطلقات). 
 

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

ضبط 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17 عملية سرقة بالقاهرة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بسوهاج النيابة العامة المواد المخدرة بندقية خرطوش حائزي ومتجري المواد المخدرة متجرى المواد المخدرة مخدر الحشيش مخدر الحشي مخدر الشاب مخدر الشابو

مواد متعلقة

الداخلية تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

رجال الشرطة يواصلون الاحتفال بعيدهم الـ73، تقديم الخدمات المجانية للمواطنين

الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي

القبض على خاطفي شقيق طبيب والإكراه على توقيع إيصالات أمانة بالدقهلية

القبض على تاجري مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه

ضبط 4 تشكيلات عصابية نفذوا 17 عملية سرقة بالقاهرة

قطاع التدريب بوزارة الداخلية يشارك في احتفالية عيد الشرطة بثقافة وادي النطرون

إحباط محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

ads

الأكثر قراءة

حريق يلتهم مزرعة دواجن بالغربية ويتسبب في نفوق 5 آلاف كتكوت (صور)

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

غيابات بيراميدز عن مواجهة الزمالك الليلة في الدوري

بعد صفقة أشرف بن شرقي.. كم لاعبا مغربيا ارتدى قميص الأهلي؟ (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

الطماطم بـ 5 جنيهات، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها يوم الجمعة، أفضل أوقات الصلاة على النبي

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

المزيد
الجريدة الرسمية