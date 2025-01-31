اعترافات صادمة للمتهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

أدلى 3 أشخاص متهمين بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة بمنطقة الدرب الأحمر باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وأقر صاحب الشقة بقيامه بالاستعانة بباقى المتهمين للحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وأيد باقى المتهمين أقواله.

وأوضح أنه استعان بدجال وهو من أخبره بوجود آثار داخل الشقة بالطابق الأرضي.

وأضافوا المتهمين، أنهم يستخدمون نوم سكان المنطقة بالليل ويقومون بأعمال الحفر حتى لا يكشفهم أحد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على (حفرة بقطر متر وعمق 6 أمتار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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