كاهن كنيسة أبي فام الجندي يوزع هدايا بابا نويل على الزائرين (فيديو)

وزع القمص فليبس إسحق كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبو فام الجندي الأوسيمى بالمراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا،هدايا بابا نويل على الصغار.

وقد شهدت كنائس محافظة قنا توافد الأقباط المسيحيين لأداء قداس رأس السنة الميلادية الجديدة وبدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع وجود سيارات بجوار الكنائس وأغلقت كافة الشوارع المحيطة بها وغيرت اتجاهات سير السيارات بمرور قنا بطرق بديلة.

بداية الاحتفالات

وبدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية وذلك استعدادًا لاستقبال العام الجديد.

وقدم الكورال عددا من الترانيم المسيحية، وعددًا من الألحان القبطية.

البابا تواضروس يترأس قداس الميلاد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السادس من يناير المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالات عيد الميلاد، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمسؤولين التنفيذيين.

ترتيبات عيد الميلاد

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء 6 يناير المقبل برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وتضمنت الإجراءات الخاصة بحضور صلاة القداس 10 اشتراطات هي، أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين في المشاركة في صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها بالقاهرة الكبرى أو لمكتب الأب وكيل عام البطريركية بالقاهرة في موعد أقصاه الأول من يناير المقبل.

ومن المقرر تحديد خريطة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يملأها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، ويمكن السماح بدخول أي شخص بدون دعوة في بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات، كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات أو الأتوبيسات الخاصة حيث ستوفرها البحث حصريًا لها، حيث لن يتوفر بالكاتدرائية بالعباسية أي وسيلة نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

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