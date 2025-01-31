الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: نعمل على تعزيز حضورنا في سوريا

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

 رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بشأن مراحل الانتقال السياسي في سوريا.

وبحسب شبكة «العربية»، قال الاتحاد الأوروبي للعربية: "نرحب بإعلان الرئيس الشرع بشأن مراحل الانتقال السياسي في سوريا.. ونعمل على تعزيز الحضور الأوروبي في سوريا".

 

أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

وأمس، قال أحمد الشرع رئيس سوريا الانتقالي، إن دمشق تحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج، مضيفا "نفتح فصلا جديدا في تاريخ البلاد".

وأضاف، بحسب شبكة «العربية»: "تسلمت مسئولية سوريا بعد مشاورات قانونية.. أخاطب السوريين كرئيس للجمهورية في الفترة الانتقالية الصعبة.. أخاطب السوريين كخادم وليس حاكم".

وتابع: "سوريا تحررت من نظام مجرم.. والعملية السياسية في سوريا تتطلب مشاركة الجميع من دون إقصاء.. وسنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.. وسنعمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة".

 

سوريا تمد يدها بالسلام للجميع وسنستعيد هوية البلاد المفقودة

وأكد أحمد الشرع، أنه سيتم إعلان تشكيل لجنة تحضيرية لحوار وطني في دمشق خلال الأيام المقبلة، مضيفا  "كما سيكون هناك لجنة تحضيرية لاختيار مجلس مصغر يملأ فراغ السلطة التشريعية".

وأردف الشرع: "سوريا تمد يدها بالسلام للجميع.. سنصنع سوريا المستقبل.. وسنستعيد هوية البلاد المفقودة وبناء الوطن مسئوليتنا جميعا وسنلاحق المجرمين".

 

كما أكد الشرع التحضير لمؤتمر وطني لإصدار إعلان دستوري، موضحا: "لا فساد ولا رشاوى وسنرسي دعائم اقتصاد قوي ومؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة مباشرة متاحة للجميع".

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