تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار في شبرا مصر

أمرت نيابة شبرا بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار تعرض لانهيار بالقرب من مطعم شهير، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



انهيار عقار بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار فى شبرا مصر، وتم فرض كردون أمني بموقع انهيار العقار

وبالفحص تبين انهيار عقار خالٍ من السكان تماما، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.



ويقوم رجال المباحث بسؤال الشهود لبيان ملابسات وظروف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ فحص العقار لبيان سلامته.

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