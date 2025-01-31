إحباط محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط 3 أشخاص بتهمة إجراء أعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.





أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة القسم.

تنقيب عن الآثار داخل منزل بالدرب الأحمر

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بداخل المنزل المُشار إليه على (حفرة بقطر متر وعمق 6 أمتار) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

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