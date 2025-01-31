ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء فى البحيرة

ضبط قطاع الأمن العام، عنصر إجرامى بالبحيرة بتهمة إدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء دون ترخيص.



ضبط ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء فى البحيرة

ضبط ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء فى البحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية والبيضاء "دون ترخيص".



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش – 9 فرد محلى – 2 خزينة طبنجة - عدد من الطلقات – 20 قطعة سلاح أبيض - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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