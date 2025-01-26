الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم "سكر" منذ بداية عرضه

فيلم سكر
فيلم سكر

حقق فيلم "سكر" الجزء الثاني إيرادات بدور العرض السينمائية منذ بداية عرضه من 4 أيام ما يقرب من 250 ألف جنيه.
 

وفيلم "سكّر" أول عمل سينمائي غنائي من نوعه في المنطقة موجه للعائلة، حيث كان الجزء الأول منه قد أطلق العام الماضي، فيما يأتي جزأه الثاني حاملًا عنوان: «سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز»، وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أحمد طارق يحيى وشارك النجم أحمد سعد في الفيلم.

تفاصيل فيلم سكر 

واستغرق تصوير العمل ما يقرب من ثلاثة أشهر وتم التصوير في عدد من الديكورات بين مدينة الإنتاج الإعلامي وشوارع السادس من أكتوبر.

العمل يشارك في بطولته كل من معتز هشام، حلا الترك، ريهام الشنواني، وياسمينا العبد، مع عدد من الأطفال والشباب، وضيوف الشرف أشرف زكي وعباس أبو الحسن وإسلام إبراهيم.

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