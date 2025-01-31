ضبط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم وبحوزته 1.5 مليون قطعة

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة؛ بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



وتم استهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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