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حوادث

ضبط عاطلين طعنا شاب عاتبهما على معاكسة شقيقته فى الصف

ضبط عاطلين، فيتو
ضبط عاطلين، فيتو

ألقت  أجهزة الأمن بالجيزة ، القبض على عاطلين طعنا شاب فى الصف إثر معاتبه لهما على معاكسة شقيقته.

 

 ضبط عاطلين طعنا شابا فى الصف


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنقل عامل إلى مستشفى الصف مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الصف.

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وبالانتقال والفحص،  تبين أن الضحية عاتب عاملين على معاكستهما شقيقته، فنشبت بينهم مشاجرة، انتهت بالاعتداء عليه، وإصابته بسلاح أبيض.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة.

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