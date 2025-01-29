مندوبا الصومال والكويت لدى الجامعة العربية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى السفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، السفير طلال المطيري، مندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.

التشاور مع مندوب دولة الكويت

وأكد السفير الصومالي في بيان له عقب اللقاء، حرصه على التنسيق والتشاور مع مندوب دولة الكويت لدى جامعة العربية بشأن سبل سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون العربي المشترك.

جهود دولة الكويت الكبيرة

وأعرب السفير أواري عن شكره وتقديره لدولة الكويت على دعمها المستمر للصومال، "فضلا عن جهود دولة الكويت الكبيرة لدعم وتعزيز التضامن العربي على كافة المستويات.

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