الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

متحف مدام توسو يكشف النقاب عن تمثال ليدي جاجا في لندن

ليدي جاجا، فيتو
ليدي جاجا، فيتو

كشف متحف مدام توسو، النقاب عن تمثال شمعي جديد للمغنية الأمريكية ليدي جاجا، في فرع المتحف بالعاصمة البريطانية لندن.

وتميز التمثال الجديد، بدقة الصنع، حيث ظهر التمثال كأنه ليدي جاجا الحقيقية.

ليدي جاجا تشكر الجمهور بعد ترشيحها للجرامي

 في سياق متصل، شكرت المغنية الشهيرة، ليدي جاجا، الجمهور، بعد إعلان ترشيحها للفوز بجائزتين خلال حفل الجرامي القادم. 

ونشرت ليدي جاجا صورة لها مع برونو مارس، عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق: "أنا ممتنة جدًا لترشيحنا لجائزة جرامي مرتين..بفضل معجبينا الرائعين، نحن محظوظون جدًا لترشيحنا لجائزة أغنية العام وأفضل تسجيل ثنائي بوب لأغنية Die With A Smile".

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