ريهانا تنشر فيديو طريفا مع أطفالها

ريهانا ، نشرت النجمة وسيدة الأعمال، ريهانا، مقطع فيديو طريفًا، من كواليس، جلسة تصوير مجموعتها الجديدة من ملابس Fenty، بصحبة أطفالها، حيث كانت تجري خلفها وتحاول تثبيتهما لالتقاط الصور.

وظهرت كل من ريهانا وأطفالها، وهم يستعرضون، التصميمات الجديدة، لملابس Fenty، الماركة التجارية الخاصة بـ ريهانا.

ريهانا عن ألبومها القادم: سيكون مذهلا

في سياق متصل، تحدثت النجمة ريهانا وسيدة الأعمال، عن ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره.

وقالت ريهانا في تصريحات إعلامية عبر تليفزيون اكسترا: “سوف يصبح مذهل.. يجب أن يكون كذلك.. وهذا هو السبب الوحيد لعدم إصداره بعد... يجب أن يكون هناك عرض للنمو... أريد أن ألعب به، وأستمتع به وأظهر حقًا مكانتي في عالم الموسيقى”.