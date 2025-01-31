الأهلي يواصل تحضيراته لموقعة مودرن سبورت.. موقف أشرف بن شرقي من الظهور الأول.. وكولر يستقر على مهاجم الأحمر

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الجديد لن يكون متاحا للتواجد فى مباراة مودرن سبورت المقرر لها بعد غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز، ويغيب عن المباراة لعدم الجاهزية الطبية بعد إصابته الأخيرة مع الريان القطري ناديه السابق.

موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشر للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدف واهتزت شباكه بست أهداف

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر على تواجد جراديشار أساسيا في قيادة هجوم الفريق في مباراة مودرن سبورت بعد غد الاحد.

وشارك جراديشار بديلا أمام بيراميدز في أول ظهور له بعد انتقاله إلى الأهلي مؤخرا.

ويواصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية على هامش المران الجماعي اليوم، وذلك من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة حيث تأكد غياب اللاعب عن مباراة مودرن سبورت الأحد القادم.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة مودرن سبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على مودرن للعودة للانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي لمواصلة المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على صدارة جدول الدوري العام.

ومن ناحية اخرى يقيم النادي الأهلي احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر خلال شهر فبراير المقبل للإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

ومن المقرر أن يتواجد كأس العالم للأندية في مصر خلال شهر فبراير المقبل لزيارة النادي الأهلي وذلك في إطار جولته الترويجية لكل الأندية المشاركة في البطولة، المقرر لها أن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.