ليدي جاجا تعلن تزعمها للمتحولين جنسيا ضد قرارات ترامب: "لن نستسلم دون قتال"

تحدثت النجمة الأمريكية، ليدي جاجا لأول مرة عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعن قرارت الرئيس ترامب التي تتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيا.

وقالت جاجا في حوار لها مع إحدى المجلات الأمريكية:"أعلم أن هذه الانتخابات كانت مدمرة بالنسبة لكثير من الناس، لذا فإن المجتمع سيكون هو الشيء الأول..أنا واحدة من العديد من الأشخاص الذين يدعمون مجتمعات [LGBTQ وغيرها من المجتمعات المهمشة].. ولن نستسلم دون قتال.. سنظل متحدين، سيكون الأمر صعبًا، لكنني مستعدة لذلك.. نحن مستعدون لذلك.. وأريد فقط أن يعرف الجميع مدى حبهم العميق وعدم تجاهلهم".

ليدي جاجا تشكر الجمهور بعد ترشيحها للجرامي

في سياق متصل، شكرت المغنية الشهيرة، ليدي جاجا، الجمهور، بعد إعلان ترشيحها للفوز بجائزتين خلال حفل الجرامي القادم.

ونشرت ليدي جاجا صورة لها مع برونو مارس، عبر حسابها الرسمي علي موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق:"أنا ممتنة جدًا لترشيحنا لجائزة جرامي مرتين..بفضل معجبينا الرائعين، نحن محظوظون جدًا لترشيحنا لجائزة أغنية العام وأفضل تسجيل ثنائي بوب لأغنية Die With A Smile".

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