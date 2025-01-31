مشاكل وأزمات تحاصر مسلسل "شباب امرأة".. اعرف التفاصيل

بشكل مؤقت لمدة 3 أيام توقف تصوير مسلسل “شباب امرأة” الذى تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بسبب اعتذار عددًا من الفنانين المشاركين في العمل، وفي مقدمتهم الفنانة عبير صبري، ثم تبعها بأيام الفنانة رحاب الجمل، والفنان أحمد فتحي.



وأكد أحد العاملين في المسلسل أن الشركة المنتجة قررت توقف التصوير لمدة 3 أيام، لكى يتم التعاقد مع فنانين آخرين وتسكينهم في نفس الأدوار، مشيرًا إلى أن هناك فنانا آخر اعتذر بشكل مبدئي عن العمل لكنه رفض الإفصاح عن اسمه حاليًا.



وأضاف ان بطلة العمل “غادة عبدالرازق” تريد تكثيف التصوير لمشاهدها في المقدمة كي تنتهى من تصوير دورها في البداية، وطلبت من المخرج أن يجعل تصوير مشاهدها في بداية اليوم كي لا تظل بديكور التصوير لساعات طويلة، الأمر الذى رفضه بعض الفنانين.





كاست مسلسل شباب امرأة

“شباب امرأة” يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، والعمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل شباب امرأة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد قررت إعادة تقديم فيلم شباب امرأة في عمل درامي.

تفاصيل فيلم شباب امرأة

وفيلم "شباب امرأة" الذي أدت دور البطولة فيه الفنانة الراحلة تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير، وفردوس محمد وآخرين كان من تأليف أمين يوسف غراب، وإخراج وسيناريو وحوار صلاح أبوسيف.

ودارت أحداث فيلم شباب امرأة حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وتتوالى الأحداث.

وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.

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