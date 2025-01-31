بعد فضح عنصريتها، المتحولة كارلا صوفيا تتقدم باعتذار رسمي

أصدرت المتحولة كارلا صوفيا جاسكون، اعتذارًا رسميا، بعد انتشار عشرات المنشورات، التي كتبتها كارلا منذ عدة سنوات، وتضمنت تعليقات عنصرية، ومعادية للإسلام، ورهاب المثلية الجنسية، ومعادية للتطعيمات، ومختلف التعليقات المسيئة الأخرى، والتي تداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت كارلا في اعتذارها:"أود أن أعترف بالمحادثات حول منشوراتي السابقة، على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسببت في الأذى، بصفتي شخصًا في مجتمع مهمش، أعرف هذه المعاناة جيدًا، وأنا آسفة بشدة لأولئك الذين تسببت لهم في الألم… طوال حياتي ناضلت من أجل عالم أفضل، أعتقد أن النور سينتصر دائمًا على الظلام ".

وهاجمت كارلا في منشوراتها العنصرية، المطربة البريطانية آديل، وفرقة BTS الكورية، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، كما هاجمت الدين الإسلامي في منشوراتها، ودعت لمقاطعة تطعيمات الكورونا.

منشورات كارلا العنصرية

تفاصيل انتهاك المتحول كارلا صوفيا جاسكون لقوانين الأوسكار

أكدت المتحولة كارلا صوفيا جاسكون، والتي كانت سابقا تعرف، بالممثل "كارلوس جاسكون"، وقامت بتغيير اسمها، بعد خضوعها لعمليات التحول الجنسي، لتصبح امرأة بدلا من رجل، في مقابلات إعلامية، إنها تشعر بالظلم والاضطهاد، بسبب الممثلة فرناندا توريس.

وخالفت كارلا صوفيا جاسكون، القوانين الخاصة بالأوسكار، عبر اتهام فريق المرشحة البرازيلية فرناندا توريس، بنشر الكراهية ضدها وضد طاقم فيلم Emilia Perez، خلال مقابلة في بلدها البرازيل.

وقالت كارلا:"هناك أشخاص يعملون مع فرناندا توريس، يتحدثون بشكل سيء عني، وعن إميليا بيريز"، فيما لا تزال تعليقات جاسكون بلا أساس في الواقع، خاصة أن الممثلة البرازيلية توريس، نشرت مقطع فيديو مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تطلب من البرازيليين إظهار حبهم لكارلا.

وبهذا الاتهام، تواجه كارلا صوفيا، عقوبة الإيقاف لمدة عام من قبل أكاديمية الأوسكار، وذلك لارتكاب مخالفة لأول مرة، كما ستكون مهددة بالطرد الدائم، بسبب أي مخالفات لاحقة ترتكبها حسب لوائح الأكاديمية.

يذكر أن كلا من كارلا صوفيا، وفرناندا توريس، مرشحتين للفوز بجائزة أفضل ممثلة في حفل الأوسكار لعام ٢٠٢٥.

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