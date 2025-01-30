تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تثير الغضب.. خبراء: جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومخالفة صريحة لحق تقرير المصير

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، موجة عارمة من الغضب في الشارع العربي، وخاصة في مصر، حيث اعتُبرت هذه التصريحات بمثابة تكريس للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، أكد خبراء القانون الدولي أن هذه التصريحات تُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف والمواثيق الدولية.

تصريحات ترامب انتهاك للقانون الدولي

وقال الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحريضًا على ارتكاب جرائم حرب، وأوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما أشار إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

وأضاف مهران أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف تصنف نقل السكان المدنيين قسرًا كجريمة جسيمة تستوجب المحاكمة، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على مثل هذه الجرائم.

الفلسطنيون

موقف مصر.. رفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين

وأشاد الدكتور مهران بموقف مصر الثابت الذي عبر عنه بيان وزارة الخارجية، والذي رفض أي مساس بـ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأكد أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

وأشار مهران إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 يؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما تؤكده أيضًا المادة 1(2) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل في مادته 13 حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.

أيمن سلامة

الدعوة لحل الدولتين

وشدد مهران على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدعوة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 تمثل تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 338 لعام 1973 وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بحق العودة.

وأضاف أن إرادة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه منذ عقود يؤكد رفضه القاطع لكل مشاريع التهجير والتوطين، مشيرًا إلى أن ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وتراثهم وهويتهم راسخ في وجدانهم ولا يمكن تصفيته بقرارات أو تصريحات عنصرية.

أيمن سلامة: التهجير جريمة ضد الإنسانية

من جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن اقتراح ترامب بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن يفتقد للمنطق والواقعية، والأهم من ذلك الشرعية القانونية، وأكد أن هذا الطرح يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما يشكل سابقة خطيرة لترسيخ مفهوم التهجير القسري الذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

وأشار سلامة إلى أن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحةً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ أساسي يحظى بإجماع دولي باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (jus cogens) وأضاف أن اقتراح ترحيل الفلسطينيين يُعد تعديًا واضحًا على هذا الحق، خاصة في ظل واقع الاحتلال الذي يفرض على الفلسطينيين قيودًا تعيق تحقيق دولتهم المستقلة.

الإبعاد القسري جريمة ضد الإنسانية

وتابع سلامة أن القانون الدولي الإنساني يحظر بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، ويُعتبر هذا العمل جريمة ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن تنفيذ هذا الاقتراح يعني ارتكاب تطهير عرقي واضح بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يعزز من جرائم الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني تاريخيًا.

قرارات الشرعية الدولية التزام أم انتهاك

وأضاف سلامة أن قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 242، تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. كما أشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بشأن قضية الإبادة الجماعية للفلسطينيين قد وضع إطارًا قانونيًا يُدين أي محاولات للتطهير العرقي أو التهجير القسري.

واختتم سلامة بقوله: "إن مقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي، بل يمثل تهديدًا وجوديًا للشعب الفلسطيني وهويته الوطنية. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالتصدي لمثل هذه الطروحات التي تُكرس الاحتلال وتشرعن الجرائم ضد الإنسانية".

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