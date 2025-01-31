الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور في ورطة بمسلسل ظلم المصطبة برمضان 2025

ريهام عبدالغفور في
ريهام عبدالغفور في ظلم المصطبة

تتعرض الفنانة ريهام عبد الغفور لأزمة خلال مسلسلها الجديد “ظلم المصطبة” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، حيث تلعب شخصية موظفة في السجل المدنى بمدينة دمنهور، ويريد ابن عمها الذى يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب ولديه “هايبر” على الطريق الزراعي الزواج منها، ولكنها ترفضه مما يجعلها تدخل في خلافات معه.

وفي نفس الاتجاه يريد السائق الذى يلعب دوره الفنان إياد نصار الارتباط بها أيضًا، بعد أن يتعرف عليها بأحداث الحلقة الأولى من العمل، ولكنها لا تحبه ايضًا، مما يجعلها في ورطة خلال الأحداث.
 

ويواصل صناع مسلسل ظلم المصطبة تصوير عدد من مشاهد العمل، وقرر المخرج هاني خليفة الانتهاء من جميع الحلقات التي سلمها مؤلف العمل السابق محمد رجاء لحين تولي مهمة استكمال حلقات العمل لمؤلف آخر.

وكان قد أعلن السيناريست محمد رجاء عن اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسل “ ظلم المصطبة” الذي يقوم ببطولته إياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

وكتب رجاء منشورًا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال فيه: “أعلن عن اعتذاري عن استكمال كتابة سيناريو وحوار مسلسل «ظلم المصطبة» بعد  أن كتبت الحلقات من الأولى للسادسة”.

وأضاف أن "الاعتذار بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية بعد العديد من المحاولات. إلا إني فعلًا استمتعت بالعمل مع المخرج الكبير هاني خليفة شريكي في العديد من الأعمال السابقة. وأتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل إن شاء الله".

 

تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة 

ومسلسل ظلم المصطبة قصة أحمد فوزي صالح ومن إخراج هاني خليفة، وتتناول أحداثه كيف يبدأ الحدث من جزء بسيط إلى أن يصبح أزمة كبرى، والعمل يشارك فيه كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وإياد نصار.

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