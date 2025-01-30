الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

ضبط المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على  عامل واثنان من أصدقائه، أجبروا شابا عمره 18 سنة على ارتداء ملابس خاصة نسائية، وقاموا بتصوير مقطع  فيديو له بسبب علاقته العاطفية مع ابنته بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة.

تلقى قسم شرطة منشاة القناطر بلاغًا من شخص، 51 عامًا، ونجله، (18 عامًا)، أفادا فيه بالتضرر من عامل، لقيامهم باستدراج المبلغ الثاني واحتجازه داخل منزل الثالث وإجباره على ارتداء ملابس خاصة نسائية وتصوير مقطع فيديو وتهديده بفضح أمره على الإنترنت، وذلك لقيام الشاب بمحادثة ابنة أحدهم  وعمرها 17 عامًا، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ.

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ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين وأقروا بارتكاب الواقعة، وبفحص هاتف والد الفتاة جرى العثور على مقطع الفيديو، ويظهر فيه المجني عليه يرتدي ملابس نسائية خاصة ويحيط به المتهمون الثلاثة ويقومون بسبه، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة.

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أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية تاه قسم شرطة منشأة القناطر مديرية أمن الجيزة شرطة منشأة القناطر

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