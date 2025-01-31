الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يتوعد كندا والمكسيك بقرار قاس خلال ساعات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ترامب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: من المحتمل اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم جمركية على النفط الكندي والمكسيكي الليلة.

 

عجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك

وأشار “ترامب” في تصريحات منذ قيل: إلى أن هناك عجزًا تجاريًّا كبيرًا مع كندا والمكسيك وسنفرض رسومًا جمركية إضافية  تبلغ 25% على الواردات من المكسيك وكندا.

 

حادث اصطدام الطائرتين

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم وجود ناجين من حادث اصطدام الطائرتين في واشنطن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأضاف ترامب: «اصطدام الطائرتين سبب ألمًا للولايات المتحدة»، معلنًا، أنه جرى تعيين مفوض بالإنابة لإدارة الطيران الفيدرالية.

 

وأشار: أعتقد أن حادث اصطدام الطائرتين ما كان ليحدث ولن يتكرر مرة أخرى.

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