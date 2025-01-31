الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر للطيران: التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

تستهدف مصر للطيران للصيانة ضمن الخطط المستقبلية في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الاستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

-زيادة القدرة الاستيعابية هناجر صيانة الطائرات والمتمثلة في مشروع إنشاء هنجر ۹۰۰۰ والذي يشمل مساحة مخصصة الأعمال صيانة الطائرات ومنها مكان مخصص لدهان الطائرات لمواكبة الزيادة المتنامية في أعمال الصيانة المطلوبة الأسطول طائرات مصر للطيران وشركة إير كايرو وزيادة المستهدف من أعمال صيانة لعملاء وبالتالي تقديم الخدمة الفنية لأكبر عدد من الطائرات في نفس الوقت.


-توسيع نطاق الخدمة الفنية من خلال زيادة إمكانيات الإصلاح بورش العمرات المختلفة (عمرة الوحدات الميكانيكية - عمرة المحركات).


تحديث إمكانيات العدد والآلات ومعدات الدعم المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

-التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط.


الاهتمام بالعنصر البشري من خلال:
-رفع كفاءة الأفراد من خلال البرامج التدريبية المكثفة وتأهيلهم طبقًا لأحدث التشريعات الدولية.

-تدريب الأطقم الفنية على صيانة وعمرة الطرازات الجديدة بأسطول مصر للطيران ومنها على سبيل المثال الطائرات طرازات ( A320  و B737 ) 
زيادة عدد المهندسين والفنيين لتوسيع نطاق تغطية الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران والعملاء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران صيانة الطائرات الشرق الأوسط صيانة وعمرة الطائرات طائرات مصر للطيران عمرة الطائرات شركة إير كايرو مصر للطيران للصيانة

مواد متعلقة

طلاب جامعة عين شمس في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56

القابضة للمطارات: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير العماني لبحث التعاون الثقافي

بعد توليها منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، 5 معلومات عن أماني أسامة كامل

البحوث الفلكية يشارك في معرض الكتاب للرد على استفسارات الجمهور

هيئة تمويل العلوم تنظم ورشة عمل "مصرية - إسبانية" لتعزيز الشراكات الأكاديمية

أكاديمية البحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة الـTWAS لعام 2025

أكاديمية البحث العلمي تدعم 890 مشروعًا للتخرج بمبلغ 42 مليونًا و115 ألف جنيه
ads

الأكثر قراءة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

عيد عبد الملك يعلق على انضمام محمود جهاد للزمالك ويكشف عن صفقة مفاجأة في الطريق

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

المصريون يزحفون على معبر رفح للرد على تهديد ترامب بتهجير سكان غزة إلى سيناء (فيديو وصور)

بمنشور جر شكل، فاركو يعلن انتقال محمود جهاد لنادي الزمالك

طلب من الصليب الأحمر لحماس بعد فوضى تسليم الرهائن في غزة

منوعات

المزيد

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

يسلق ضحاياه أحياء، ظاهرة طبيعية مريبة عن نهر يغلي بالأمازون يحير العلماء (فيديو)

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية