مصر للطيران: التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط

تستهدف مصر للطيران للصيانة ضمن الخطط المستقبلية في الحفاظ على ما تم إنجازه وتحقيقه من الأهداف الاستراتيجية والتدرج والارتقاء مصر للطيران طبقًا للتصنيف العالمي Skytrax وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتعزيز الاستدامة كعنصر أساسي في استراتيجية النمو والتطوير.

-زيادة القدرة الاستيعابية هناجر صيانة الطائرات والمتمثلة في مشروع إنشاء هنجر ۹۰۰۰ والذي يشمل مساحة مخصصة الأعمال صيانة الطائرات ومنها مكان مخصص لدهان الطائرات لمواكبة الزيادة المتنامية في أعمال الصيانة المطلوبة الأسطول طائرات مصر للطيران وشركة إير كايرو وزيادة المستهدف من أعمال صيانة لعملاء وبالتالي تقديم الخدمة الفنية لأكبر عدد من الطائرات في نفس الوقت.



-توسيع نطاق الخدمة الفنية من خلال زيادة إمكانيات الإصلاح بورش العمرات المختلفة (عمرة الوحدات الميكانيكية - عمرة المحركات).



تحديث إمكانيات العدد والآلات ومعدات الدعم المستخدمة في صيانة وعمرة الطائرات.

-التوسع فى إنشاء محطات للصيانة اليومية بقارة أفريقيا والشرق الأوسط.



الاهتمام بالعنصر البشري من خلال:

-رفع كفاءة الأفراد من خلال البرامج التدريبية المكثفة وتأهيلهم طبقًا لأحدث التشريعات الدولية.

-تدريب الأطقم الفنية على صيانة وعمرة الطرازات الجديدة بأسطول مصر للطيران ومنها على سبيل المثال الطائرات طرازات ( A320 و B737 )

زيادة عدد المهندسين والفنيين لتوسيع نطاق تغطية الخدمة الفنية لطائرات مصر للطيران والعملاء.

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