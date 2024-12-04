أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول "بريكس" إذا تخلت عن الدولار.

وقال بوتين خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة لمنتدى "روسيا تنادي": إن دونالد ترامب قال إنه إذا منع شخص ما استخدام الدولار، أو فرضت قيود عليه، فسيتصرف وفقا لذلك، هذا ليس الشيء ذاته. فحظر استخدام الدولار شيء، وعدم استخدامه شيء آخر، كما ترون هذه أشياء مختلفة تماما".

بوتين يتهم ترامب باستغلال الاقتصادات العالمية الأخرى لمصلحته الخاصة

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة عبر استخدام الدولار، تواصل استغلال الاقتصادات العالمية الأخرى لمصلحتها الخاصة.

وقال إنه "في الواقع، على حساب الدولار تواصل الولايات المتحدة الأمريكية استغلال اقتصادات العالم الأخرى لمصلحتها الخاصة، قليل من الناس يفكرون في هذا الأمر، لكنه حقيقة".

وفي وقت سابق، قال ترامب إن "فكرة أن دول بريكس تحاول الابتعاد عن الدولار بينما نقف ونشاهد قد انتهت، نحن بحاجة إلى التزام من هذه الدول بعدم إنشاء عملة جديدة لـ بريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي، وإلا سيواجهون رسوما جمركية بنسبة 100%، وعليهم أن يتوقعوا وداعا لفرصة البيع في الاقتصاد الأمريكي".

استبدال الدولار الأمريكي في التجارة الدولية

وأضاف: "يمكنهم البحث عن غبي آخر! لا فرصة لدول بريكس في استبدال الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تودع أمريكا".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" تعليقا على تصريحات ترامب إن "تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب بشأن العملة المتخيلة (لدول بريكس) يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدولار الأمريكي".

وقال محللون للصحيفة إن استخدام ترامب لسياسة "الحرب الاقتصادية" يؤدي في النهاية إلى تحفيز مبادرات دول أخرى لإيجاد عملة بديلة للدولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليورو يفقد تدريجيا مكانته كعملة عالمية ومنافس للدولار بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

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