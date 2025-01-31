الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

كوبي ماينو يكرر إنجاز أسطورة المان يونايتد

كوبي ماينو، فيتو
كوبي ماينو، فيتو

قاد لاعب الوسط الشاب كوبي ماينو، فريقه مانشستر يونايتد، للفوز على ستيوا بوخارست 2-0 مساء الخميس على ملعب أرينا ناسيونالا، في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

وصنع ماينو الهدف الأول الذي أحرزه زميله البرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقة 60، قبل أن يسجل لاعب الوسط الشاب بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 68.

 

كوبي ماينو يكرر إنجاز أسطورة المان يونايتد 

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا"، بات ماينو أول لاعب في مانشستر يونايتد يسجل هدفًا ويقدم تمريرة حاسمة في أول ظهور له كأساسي في مسابقة أوروبية، منذ أن فعل واين روني أسطورة اليونايتد الأمر ذاته في سبتمبر العام 2004 ضد فنربخشة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وضمن مانشستر يونايتد التأهل إلى ثمن النهائي مباشرة دون الحاجة إلى خوض الملحق، بعدما أنهى الدور الأول محتلًّا المركز الثالث بـ18 نقطة، فيما ظل رصيد ستيوا بوخارست عند 14 نقطة، ليحتل المركز 11 ويبلغ الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.

وانتهت مباريات الدور الأول ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، مساء الخميس، بتأهل 8 فرق بشكل مباشر إلى الدور ثمن النهائي.


وشهد الموسم الحالي إقامة البطولة بنظام جديد على غرار دوري الأبطال، عبر وضع 36 فريقا ضمن دوري واحد، مع خوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين.

ويتأهل الثمانية الأوائل في الترتيب العام إلى دور الـ16 مباشرة، فيما يخوض كل من احتل المراكز من 9 إلى 24 ملحقا مؤهلا، عبر مواجهة فريق في مباراتين بنظام الذهاب والإياب.


وتضم الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16 كلا من: "لاتسيو - أتلتيك بيلباو - مانشستر يونايتد - توتنهام هوتسبير - آينتراخت فرانكفورت - أولمبيك ليون - أولمبياكوس - رينجرز".

أما الفرق المتأهلة إلى الملحق المؤهل لدور الـ16 فجاءت كالتالي: "بودو/جليمت - أندرلخت - ستيوا بوخارست - أياكس أمستردام - ريال سوسيداد - جلطة سراي - روما - فيكتوريا بلزن - فرينكفاروسي - بورتو - ألكمار - ميتييلاند - سانت جيلواز - باوك - تيفينتي - فنربخشة".

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كوبي ماينو مانشستر يونايتد ستيوا بوخارست الدورى الأوروبي واين روني أسطورة اليونايتد

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