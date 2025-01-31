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رياضة

الدوري الأوروبي، براجا يهزم لاتسيو 1-0 ويودع البطولة

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

انتهت مباراة سبورتينج براجا البرتغالي ضد لاتسيو الإيطالي بنتيجة 1-0 لبراجا، في المباراة التي جمعتهما  مساء الخميس، على الملعب البلدي في براجا، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي

سجل ريكاردو هورتا هدف براجا في مرمى لاتسيو في الدقيقة 6.

وبهذه النتيجة احتل براجا المركز الـ 25 وودع منافسات الدوري الأوروبي فيما حافظ لاتسيو رغن الهزيمة علي تصدر قمة الترتيب والتأهل لثمن نهائي البطولة .

تشكيل براجا ضد لاتسيو 

 

تشكيل لاتسيو أمام براجا 

 

 

نجم مانشستر يونايتد يتحدث عن الوصول لنهائي الدوري الأوروبي

أعرب برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد، ارتياحه بعد الفوز المتأخر على رينجرز 2-1، ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل فرنانديز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع على سلم الترتيب، ويقترب من ضمان التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

 

وقال فرنانديز، في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "أعرف ماذا يعني الفوز بالمباريات بالنسبة للجماهير، نريد حقًا الفوز، نحن محبطون لأننا لم كان لدينا مرونة لكننا لم نلعب كرة قدم جيدة أمام ليفربول وآرسنال، وكانت لدينا مباراة ضد برايتون والتي لم تكن لصالحنا".

وأضاف: "نريد أن نجتاز الدوري الأوروبي ونصل إلى النهائي، نريد أن نحتل مركزا بين الثمانية الأوائل حتى لا نضطر إلى لعب مباراتين إضافيتين".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بالشخصية، لا يمكننا إظهار ذلك عندما نستقبل هدفًا، نستقبل هدفًا في وقت متأخر وعلينا تسجيل هدف في وقت متأخر".

وأكمل: "في هذا النادي، تحتاج إلى الفوز في كل مباراة. تعلم أنه إذا لم تفز بالمباريات هنا، فسيكون الأمر صعبًا، آمل ألا يعتاد مشجعونا أبدًا على خسارة المباريات، آمل أن يؤمنوا بهذا الفريق للفوز بالمباريات".

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