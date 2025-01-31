ترتيب الدوري الأوروبي، الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 والملحق

الدوري الأوروبي، أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، عن مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2024/2025.

وتصدر لاتسيو قمة جدول ترتيب الدوري الأوروبي بنظامه الجديد برصيد 19 نقطة رغم خسارته في الجولة الثامنة والأخيرة أمام براجا.

ترتيب الدوري الأوروبي

1- لاتسيو 19 نقطة

2- أتلتيك بيلباو 19 نقطة

3- مانشستر يونايتد 18 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 17 نقطة

5- آينتراخت فرانكفورت 16 نقطة

6- ليون 15 نقطة

7- أولمبياكوس 15 نقطة

8- جلاسكو رينجرز 14 نقطة

9- بودو/غليمت 14 نقطة

10- أندرلخت 14 نقطة

11- ستيوا بوخارست 14 نقطة

12- أياكس أمستردام 13 نقطة

13- ريال سوسييداد 13 نقطة

14- جالطة سراي 13 نقطة

15- روما 12 نقطة

16- فيكتوريا بلزن 12 نقطة

17- فرينكفاروزي 12 نقطة

18- بورتو 11 نقطة

19- إي زد آلكمار 11 نقطة

20- ميتييلاند 11 نقطة

21- سانت جيلواز 11 نقطة

22- باوك سالونيكا 10 نقاط

23- تفينتي أنشخيده 10 نقاط

24- فنربخشه 10 نقاط

25- سبورتينج براجا 10 نقاط

26- إيلفسبورج 10 نقاط

27- هوفنهايم 9 نقاط

28- بشكتاش 9 نقاط

29- ماكابي تل أبيب 6 نقاط

30- سلافيا براغ 5 نقاط

31- مالمو 5 نقاط

32- ريجاس فوتبولا سكولا 5 نقاط

33- لودوجوريتس رازجراد 4 نقاط

34- دينامو كييف 4 نقاط

35- نيس 3 نقاط

36- كارباغ أغدام 3 نقاط



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قد قام بتغيير نظام الدوري الأوروبي على غرار بطولة دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

يذكر أن أصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).



ويكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقًا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضًا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي الخميس الموافق 13 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.

الفرق المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2025



1- لاتسيو.

2- أتلتيك بلباو.

3- مانشستر يونايتد.

4- توتنهام هوتسبير.

5- آينتراخت فرانكفورت.

6- ليون.

7- أولمبياكوس.

8- جلاسكو رينجرز.

الفرق المتأهلة لملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي

1- بودو جليمت.

2- أندرلخت.

3- ستيوا بوخارست.

4- أياكس أمستردام.

5- ريال سوسيداد.

6- جالطة سراي.

7- روما.

8- فيكتوريا بلزن.

9- فيرينكفاروس.

10- بورتو.

11- ألكمار.

12- ميتيلاند.

13- سانت جيلواز.

14- باوك سالونيكي.

15- تفينتي.

16- فناربخشة.

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