الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقتحم منزل الأسير المحرر صبحي أبو خليفة بالقدس ويعتدي على أفراد عائلته بالضرب

الاحتلال الإسرائيلي،
الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

الأسرى الفلسطينيين، أفاد إعلام فلسطيني: بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل الأسير المحرر صبحي أبو خليفة في القدس المحتلة وتعتدي على أفراد عائلته بالضرب وتعتقل شقيقه.

 

محاصرة الاحتلال الإسرائيلي منزلين في طولكرم

وأكد: أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر منزلين في طولكرم بالضفة الغربية وتطالب سكانهما بتسليم أنفسهم.

 

مواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطينيين

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الخميس، باندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين لدى استقبالهم الأسرى المفرج عنهم.

 

ووفق مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال منعت عددًا من عائلات الأسرى المحررين الذين تم إبعادهم من السفر للقاء أبنائهم، كما أطلقت قنابل الغاز تجاه عشرات الفلسطينيين خلال استقبالهم الأسرى من سجن عوفر.

                                                 

قضية الأسرى خط أحمر

من جانبها، قالت حركة حماس إن "الاستقبال الحاشد لأسرانا المحررين رغم محاولات الاحتلال التنكيل بعوائلهم رسالة بأن قضية الأسرى خط أحمر".

 

وأضافت حماس: "سنواصل العمل بكل جهد وعزيمة حتى تفرغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا".

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