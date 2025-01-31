الجمعة 31 يناير 2025
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عقارات

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد مشروع سكن مصر

شقق سكن مصر
شقق سكن مصر

 قام رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر المهندس محمد عبد الله بتفقد مشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون  للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق معايير الصيانة المطلوبة بالمشروع.


حيث بدأ المهندس محمد عبدالله بالمرور على العمارات السكنية لتقييم حالة الصيانات لمداخل ومناور وسلالم العمارات، وطالب بمعالجة كافة تسريبات المياه لمناور العمارات تجنبا لإتلاف الواجهات وصيانة وتطهير غرف التفتيش موجها بسرعة إعداد حصر لكافة مناور العمارات المطلوب صيانتها والعمل عليها، وقام بتفقد أعمال النظافة لشوارع وباركات المشروع وطالب بتكثيف الأعمال وسرعة رفع كافة المخلفات بالموقع، كما قام بالمرور على المسطحات الخضراء مشددا بوجوب الالتزام بوضع برنامج زمنى مكثف لنهو الصيانات المطلوبة خلال المهلة المحددة، واكد سيادته على ضرورة الانتهاء من أعمال الصرف الزراعى القائمة بالمشروع بشكل عاجل ومعالجة أى تلفيات للأرصفة والطرق.
جاء ذلك بحضور النواب ومديرى الادارات بالجهاز.


وخلال مروره التقى ببعض من  قاطنى المشروع واستمع الى المشاكل التى تواجههم موجها بسرعة تلافى تلك الشكاوى لظهور المشروع بالمظهر اللائق.

 

موعد ورابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)، بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

ومن المقرر الإعلان عن أسماء  المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ويتساءل الكثير من المواطنين الحاجزين بـ شقق سكن لكل المصريين5، عن كيفية معرفة موقف طلباتهم للحجز وخطوات التعرف على ذلك وأى المراحل وصلت له ملفاتهم ومواعيد التخصيص والاستلام لشقق المشروع.

 

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 (سكن لكل المصريين 5)

ويتيح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للاستعلام عن موقفهم، أبرزها إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من هنا.

كما يطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عددًا من الوسائل للتواصل مع الحاجزين وهى، أرقام الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

 

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى 2025 ( سكن لكل المصريين 5)

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على إمكانية سحب جدية الحجز للمواطنين المتقدمين المرفوضين بعد انتهاء فترة التظلمات خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض.

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