أسعار فوانيس رمضان في المتاجر الكبرى لعام 2025.. المعدني يصل لـ 4350 جنيها والصاج بـ 900.. وهذه أبرز مراحل تصنيعه (فيديو وصور)

تشهد الأسواق التجارية الكبرى تنوعًا كبيرًا في أسعار فوانيس رمضان هذا العام، والتي تأتي بمختلف التصاميم والخامات لتلبية احتياجات الجمهور المتباينة.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الفانوس المعدني الكبير: يتراوح سعره بين 3450 جنيهًا و4350 جنيهًا. يتميز هذا النوع بتصميمه الفخم والمتين الذي يجعله خيارًا مميزًا لعشاق القطع الفاخرة.

فانوس الصاج: يُعد الأكثر شعبية بين الفئات المتوسطة، حيث تبدأ أسعاره من 200 جنيه وتصل إلى 900 جنيه حسب الحجم وجودة التصنيع.

فانوس الشمعة: تتميز هذه المصابيح عادة بغلاف وقائي لمصدر الضوء، عادة ما يكون شمعة شبكة حرارية مضيئة، لتسهيل حملها، ويعتبر الفانوس الشمعة من أوائل الفوانيس المتوارثة بين الأجيال حيث تجد فرحة الأطفال بالفانوس في شوارع المحروسة في شهر رمضان، وتراوح أسعار الفانوس الشمعة ما بين 180 جنيها وحتى 750 حسب الخامة والنوع.

فانوس الخيامية: يتراوح سعره بين 460 جنيهًا و560 جنيهًا، ويتميز بتصاميمه المستوحاة من التراث المصري باستخدام أقمشة الخيامية المزخرفة.

الفانوس الخشبي: يتراوح سعره بين 260 جنيهًا و550 جنيهًا، ويُعد خيارًا مميزًا لمحبي التصاميم البسيطة والأصيلة.

وتأتي هذه الأسعار في ظل تنافس كبير بين المتاجر الكبرى لجذب المستهلكين، مع تقديم عروض وتخفيضات مختلفة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

فانوس رمضان.. حكاية تراثية تتجدد عبر الأجيال

منذ العهد الفاطمي، أطل فانوس رمضان لأول مرة في مصر ليصبح رمزًا خالدًا يزين ليالي شهر رمضان الفضيل. ومع مرور القرون، ظل فانوس الصاج التقليدي يحتفظ بمكانته الخاصة، خاصة مع الإقبال المتزايد على كل ما يرمز للهوية والتراث.

فن صناعة الفانوس التقليدي

تبدأ رحلة صناعة الفانوس باختيار ألواح الصاج عالية الجودة، التي تُشكل القاعدة الصلبة لكل قطعة. ثم تُقطع الألواح يدويًا باستخدام أدوات تقليدية، وتُشكل بعناية لتأخذ هيئة الفانوس.

بعد ذلك، يأتي دور التزيين، حيث يُضاف الزجاج الملون الذي يُقطع ويركب يدويًا ليمنح الفانوس شكله الجمالي المميز. وأخيرًا، تُضاف الإضاءة، سواء كانت شموعًا تقليدية أو إضاءات كهربائية حديثة، حسب رغبة الزبائن.

هذه العملية تتم على أيدي حرفيين مهرة ورثوا هذه الحرفة عبر الأجيال، ما يجعل كل فانوس قطعة فريدة تحمل لمسات من التاريخ.

سر بقاء فانوس الصاج محبوبًا

رغم انتشار الفوانيس البلاستيكية الحديثة بألوانها الزاهية، يبقى الفانوس الصاج خيارًا لا غنى عنه لمحبي التراث. فهو ليس مجرد ديكور، بل قطعة من الماضي تحمل معها مشاعر الحنين والدفء.

إحياء التراث في رمضان 2025

في هذا العام، تشهد ورش صناعة الفوانيس التقليدية إقبالًا متزايدًا من الباحثين عن لمسة الماضي وسط زخم الحياة الحديثة.

رمز يجمع بين الأجيال

فانوس الصاج ليس مجرد زينة رمضانية، بل هو جسر يربط بين الأجيال، يحمل ذكريات الجدات مع الأحفاد، ويعيد أصوات الأطفال التي كانت تملأ الشوارع بالبهجة.

في شوارع الحسين والأحياء القديمة، يضيء فانوس الصاج الشرفات والزوايا، ليحكي قصة عمرها مئات السنين عن روح رمضان التي تجمع القلوب وتنير الليالي.

رمضان بعبقه وأصالته لا يزال يحتفظ بتفاصيله، وفانوس الصاج يبقى شاهدًا على تلك اللحظات التي تعيدنا إلى دفء الماضي وأصالته.

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