مارس فعلا فاضحا أثناء توصيلها، سائق تاكسي يتحرش بمندوبة شركة أدوية بالمهندسين

حررت مندوبة شحن لإحدى شركات الأدوية شهيرة، محضر بقسم شرطة العجوزة يفيد تعرضها لمضايقة من قبل سائق تاكسي، أقدم على ارتكاب فعل فاضح أمامها بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين.

ويواصل رجال مباحث الجيزة التحقيق مع السائق عقب ضبطه وجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغًا من مندوبة شحن لشركة أدوية شهيرة يفيد تعرضها لمضايقة من سائق تاكسي قام بارتكاب فعل فاضح أمامها في شارع أحمد عرابي.

القبض على المتهم بالجيزة

وفي ذات السياق كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة إشعارًا من قسم شرطة الدقي بتقديم سيدة بلاغًا تتهم فيه سائقًا بالتحرش بابنتها المريضة في مدخل العقار.

فور إخطار اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابساته.

وبعد أن قبض رجال مباحث الدقي على المتهم، ومواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة. وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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