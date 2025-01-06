الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

استدعاء مدير دار رعاية شهدت واقعة تحرش بسيدة في مصر الجديدة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 أمرت  نيابة مصر الجديدة باستدعاء مدير دار رعاية، شهدت واقعة تحرش عامل بسيدة قعيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة 15 يوما لسماع أقواله.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.

 

إجراءات من وزارة التضامن

 وجهت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن  تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

 

وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.

 

 وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور،بالإضافة إلى اتخاذ  الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لإعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.

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نيابة مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى

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