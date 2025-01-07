استدعاء نزلاء دار رعاية شهدت تحرش عامل بسيدة قعيدة في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة باستدعاء نزلاء دار رعاية، شهدت واقعة تحرش عامل بسيدة قعيدة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة لسماع أقوالهم.

وانتقل فريق من النيابة إلى الدار لمعاينتها وتفريغ كاميرات المراقبة وتشميعها بالشمع الأحمر بعد أن تبين أنها تمارس المهنة بدون ترخيص.

السيدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

كما استمعت النيابة إلى أقوال السيدة المجني عليها والتي قالت بأن المتهم استغل إعاقتها ثم تحرش بها وأجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية معها مقابل خدمتها مشيرة إلى أنها من قامت بالإبلاغ عنه.

وأشارت السيدة إلى أنها تريد أخذ حقها من المتهم الذي لم يراعي ضمير ولا إنسانية تجاهها وهتك عرضها.

وأمرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة.

العاملون بدار الرعاية: المجني عليها كانت تبكي بشدة

كما استمعت النيابة إلى أقوال العاملون بالدار الذين أكدوا أن المجني عليها كانت مصابة بالشلل وأودعها أهلها الدار لرعايتها، مشيرين إلى أنهم كانوا يرونها تبكي بشدة.

وأضاف العاملون أنهم عندما سألوا السيدة عن سبب حزنها كانت تخفيه في البداية خشية تعرضها للإهمال خاصة أنها لا تستطيع خدمة نفسها إلا أنها في يوم الواقعة كانت تصرخ وأبلغتهم بتعرضها للتحرش.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.

إجراءات اتخذتها وزارة التضامن

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقًا من البعد الإنساني نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور،بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة لأعمال شئونها لتعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.

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