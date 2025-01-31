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رياضة

الفرق الثمانية المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي،
الدوري الأوروبي، فيتو

الدوري الأوروبي، اختتمت منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، عن مسابقة الدوري الأوروبي موسم 2024/2025.

 

الفرق المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من الدوري الأوروبي 2025

1- لاتسيو.

2- أتلتيك بلباو.

3- مانشستر يونايتد.

4- توتنهام هوتسبير.

5- آينتراخت فرانكفورت.

6- ليون.

7- أولمبياكوس.

8- جلاسكو رينجرز.

 

وحافظ لاتسيو الإيطالي على صدارة ترتيب البطولة بالرغم من الهزيمة أمام سبورتنج براجا بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بلدية دي براجا".
 

ونجح أتلتيك بلباو في تحقيق فوز بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره فيكتوريا بلزن، كما حقق مانشستر يونايتد انتصارًا هامًا على غريمه ستيوا بوخارست بهدفين دون رد.

وتمكن توتنهام هوتسبير من الفوز بثلاثية نظيفة على إلفسبورج، بينما خسر آينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه روما بهدفين نظيفين.


وانتهت مواجهة ليون ولودوجوريتس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وانتصر أولمبياكوس بثلاثية نظيفة ضد كاراباج أغدام، بينما فاز جلاسكو رينجرز بهدفين مقابل هدف أمام خصمه سانت جيلواز.

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الدورى الأوروبي أتلتيك بلباو مانشستر يونايتد توتنهام هوتسبير آينتراخت فرانكفورت

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