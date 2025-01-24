الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعافي الطماطم من الجنون، أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل  سعر الخضار  تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

 

أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في  سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

 

أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 17 إلى 19 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 27 إلى 33 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  15 إلى 17 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

 

أسعار الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 10 إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  1. بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  2. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  3. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  4. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  5. تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

 

أسعار الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الجمعة في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

تعرف على راتب مصطفى العش المنتظر مع الأهلي

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

أبرزها الأهلي ضد بيراميدز، مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

أول تعليق من المثلوثي بعد اشتباه الإصابة بالرباط الصليبي

إنشاء 3 أفرع للجامعات المصرية بالخارج، أبرز قرارات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

فتح باب الترشح لاختيار رؤساء 5 جامعات

منوعات

المزيد

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

بقيادة صلاح ومرموش.. أخطر 3 مهاجمين في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية