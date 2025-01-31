الدوري الأوروبي، أتليتكو بيلباو يفوز على فيكتوريا بلزن ويصعد لثمن النهائي

فاز فريق أتليتكو بيلباو على نظيره فيكتوريا بلزن بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ملعب سان ماميس في الجولة الأخيرة من منافسات مرحلة الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة يصعد فريق أتليتكو بيلباو لثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، فيما تأهل فريق فيكتوريا بلزن لملحق ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الـ 16.

سجل ثلاثية أتليتكو بيلباو كل من: “نيكو ويليامز ويراز ألفاريز وخافيير مارتون، في الدقائق 25 و64 و90، فيما سجل هدف فيكتوريا بلزن اللاعب ميلان هافيل في الدقيقة 71”.

تشكيل أتليتكو بيلباو أمام فيكتوريا بلزن

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.