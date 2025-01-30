الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

كاف يسير على خطى قواعد تسجيل اللاعبين في أوروبا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، فيتو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تغيير لائحة تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ليتم السماح للاعب الذي شارك في دوري أبطال إفريقيا مع فريق بالمشاركة مع فريق آخر في نفس البطولة. 

 

كاف يسير على خطى قواعد تسجيل اللاعبين في أوروبا

وتقرر بشكل رسمي تغيير اللائحة بعدما كانت تمنع في السابق أن يشارك أي لاعب مع فريقين مختلفين في نفس البطولة ليتم تغييرها لتصبح مماثلة لقواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن اللائحة القديمة  للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حرمت عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، من المشاركة مع الزمالك في بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، بسبب مشاركته مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا.

كما حرمت ناصر ماهر من المشاركة مع الزمالك بسبب مشاركته مع مودرن سبورت في بطولة الكونفدرالية.

 

مد القيد لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 

كما اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي حتى 28 فبراير 2025.

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