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رياضة

نجم الزمالك السابق: جماهير الأهلي ستحب بن شرقي ولكن عليه اللعب بشكل جماعي

أشرف بن شرقي، فيتو
أشرف بن شرقي، فيتو

علق محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، على تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال محمد صلاح خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "شاهدت بن شرقي في قطر والإمارات ومستواه لم يكن مثل ما كان في الزمالك".


وأضاف: "بن شرقي صفقة قوية للأهلي، ولاعب ممتاز ولكن عليه أن يلعب بشكل جماعي، وجماهير الأهلي ستحب بن شرقي بشكل كبير".

 

وتعد صفقة أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع أحمد رضا ومصطفى العش وجراديشار. 

 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب  316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين. 

 

وتابع:" بن شرقي لا يجيد اللعب سوى في مركز الجناح الأيسر، وسيكون مفيد للنادي الأهلي إذا لعب بشكل جماعي أكثر من الأداء الفردي".

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