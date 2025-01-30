الدوري الأوروبي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب أرينا ناسيونالا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، في المقابل يحتل ستيوا بوخارست المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ستيوا بوخارست

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: تيريل مالاسيا، توبي كولير، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن، راسموس هويلوند.

تشكيل ستيوا بوخارست ضد مانشستر يونايتد

تارنوفانو، داوا، نجيزانا، بوبيسكو، رادونوفيتش، سوت، إدجوما، كريتو، ميكوليسكو، بيرليجيا، تاناسي.

مسيرة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في الدوري الأوروبي بعد تحقيق 4 انتصارات متتالية بعد 3 تعادلات في البداية.

ويرغب مدربه البرتغالي روبن أموريم بشدة إلى التأهل المباشر لثمن نهائي الدوري الأوروبي وتفادي الملحق للاستفادة من أسبوعين الراحة.

ولعب الشياطين الحمر 17 مباراة في 64 يومًا منذ تولى أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تين هاج المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

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