كلباء بـ10 لاعبين يحقق تعادلا مع الوصل 1/1 في الدوري الإماراتي

الدوري الإماراتي، تعادل فريق الوصل بصعوبة مع ضيفه كلباء بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

أهداف مباراة الوصل وكلباء وترتيب الفريقين

وسجل هدف كلباء مهدي قائدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وتعادل الوصل بهدف جواو بيدرو (80).

ورفع الوصل وكلباء رصيديهما إلى 18 نقطة لكل منهما، واحتفظا مؤقتا بمركزيهما السابع والثامن على الترتيب.

وجاءت المباراة هجومية من الوصل، ودفاعية من كلباء الذي تلقى ضربة موجعة مبكرة بطرد لاعبه كايو جيرمانو، ليكمل المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 17.

وحاصر الوصل ضيفه في نصف ملعبه، في محاولة لاستغلال النقص العددي، ولكن وقف التنظيم الدفاعي الجيد لكلباء دون ترجمة سيطرة الوصل إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني حتى احتسب الحكم ركلة حرة لكلباء، ثم عاد واحتسبها الحكم ركلة جزاء بعد التأكد من حدوث المخالفة داخل منطقة جزاء الوصل، وسجل منها مهدي قائدي، هدفا لفريقه في الدقيقة 61.

وأدرك الوصل التعادل بكرة رأسية قوية من جواو بيدرو في الدقيقة 80، في أول ظهور للاعب بقميص الوصل الذي انتقل إلى صفوفه قبل ساعات قليلة من المباراة.

حالة طرد للاعب كلباء

وحاول الوصل بالمزيد من الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة، خطف الفوز من كلباء، الذي نجح بأداء دفاعي منظم في الخروج بنقطة التعادل، ولكنها بطعم الفوز بعدما لعب أغلب دقائق المباراة بـ10 لاعبين.

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