مليون مشاهدة لأغنية "واحشاك" لـ مسلم على يوتيوب (فيديو)

حققت أغنية “واحشاك” للمطرب مسلم، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ طرحها قبل 10 أيام ضمن أغاني مسلم الجديدة.

أغنية واحشاك

وتواجدت أغنية “واحشاك” في قائمة تريند الموسيقى بالموقع، كما حظيت بالعديد من المشاركات والتعليقات المميزة.

ويقدم مسلم خلال الأغنية صورة لحوار افتراضي بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب.

وتأتي أغنية "واحشاك" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى.

كلمات أغنية واحشاك

وتقول كلمات الأغنية: “واحشاك.. عارف يا قلبي لسا طبعا مش ناسيها.. عمال تنادي كل يوم بالليل عليها.. جواك عذاب مبينتهيش.. واخداك.. لسا المشاعر ليها وبيكبر حنينك.. حاسس بنقص في كل حاجه تشوفها عينك.. انسى بقى علشان نعيش.. لا دموعها بقيت علينا.. ولا حتى الضحكه لينا.. احنا.. صحيح ابتدينا.. لكن ماكملناش.. ومكانا معادش فاضي.. انا وانت في عينها ماضي.. اقفل بقى الصفحه دي.. وياريت ماتفتحهاش”.