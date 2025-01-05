الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أمينة خليل تنهي 20٪ من أحداث لام شمسية

أمينة خليل، فيتو
أمينة خليل، فيتو

انتهت الفنانة أمينة خليل من تصوير ما يقرب من 20٪ من أحداث مسلسل لام شمسية المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم، وتم التصوير بين بعض ديكورات العمل بمدينة السادس من اكتوبر.

 

ويلعب الفنان أحمد السعدني خلال أحداث العمل شخصية زوج أمينة خليل الذي يقف ضدها في كل ما تقوم به، ولم يوافق على أفكارها، ويدخل الاثنين في خلافات دائمًا.

 

تفاصيل مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسين.

 ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وتعرض العمل لسلسلة من التأجيلات منذ عام 2023، وكان من المقرر أن تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، ولكن اعتذرت في الفترة الأخيرة؛ مما أدى إلي تأجيل العمل لتقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل.

تصريحات أمينة خليل عن فيلم شقو 

وكانت قد تحدثت الفنانة أمينة خليل عن تجربتها في فيلم "شقو"، مؤكدة صعوبة الدور والتحديات التي واجهتها خلال التدريبات المكثفة بإشراف مدربتها جيهان النصر، قبل أن تجسد الشخصية بشكل دقيق.

 

 

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