الرياض يفوز على الوحدة 0/1 في الدوري السعودي

ارتقى فريق الكرة الأول بنادي الرياض إلى المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي إثر فوزه على حساب ضيفه الوحدة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس بمنافسات الجولة 18 من الدوري السعودي.

هدف الرياض في مرمى الوحدة وترتيب الفريقين

سجل هدف الرياض والمباراة الوحيد اللاعب عبدالله العويشر لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى 28 نقطة محتلًا المركز السابع، والخسارة زادت من صعوبة مهمة الوحدة حيث تجمع رصيده عند 13 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.

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