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رياضة

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الرائد في الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه أمام الرائد في اللقاء الذي سيقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن.

 

تشكيل النصر ضد الرائد

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي


من المقرر، أن تنطلق مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر.

موقف النصر ضد الرائد في الدوري السعودي


ويحتل بنادي النصر المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بعد خوض 17 جولة من منافسات الدوري، بتحقيقه لـ 10 انتصارات، و5 تعادلات، وهزيمتين، بينما الرائد في المركز الـ15 بـ14 نقطة من 4 فوز، وتعادلان، و11 هزيمة قاسية.


واستبعد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، المدافع الإسباني إيمريك لابورت من القائمة، بسبب عدم الجاهزية، وطلب من مدرب الإعداد البدني وضع برنامج خاص لمدافع مانشستر سيتي السابق، بهدف تجهيزه للمواجهات المقبلة مع الفريق.

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