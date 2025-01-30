الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

حماس تعلن استشهاد 7 من أبرز قادة القسام

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، استشهاد 7 من أبرز قادة الحركة وهم: "محمد الضيف ومروان عيسى، وغازي أبو طماعة، ورائد ثابت، ورافع سلامة".

 

استشهاد 7 من أبرز قادة كتائب القسام

وقال أبو عبيدة: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، كما نعلن استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام".

وبحسب وكالة «شهاب» الفلسطينية»، تابع أبو عبيدة: بكل آيات الشموخ والكبرياء والافتخار، وبعد استكمال كل الإجراءات اللازمة والتعامل مع كل المحاذير الأمنية التي تفرضها ظروف المعركة والميدان، وبعد إجراء التحقق اللازم واتخاذ كافة التدابير ذات الصلة، فإن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم، وإلى أمتنا، ولكل أنصار الحرية والمقاومة في العالم، استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام:     

- شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام. 

- القائد الكبير الشهيد مروان عيسى (أبو البراء) نائب قائد أركان كتائب القسام. 

- القائد المجاهد الشهيد غازي أبو طماعة (أبو موسى) قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية.

- القائد المجاهد البطل رائد ثابت (أبو محمد) قائد ركن القوى البشرية. 

- القائد المجاهد البطل رافع سلامة (أبو محمد) قائد لواء خان يونس. 

- أحمد الغندور (أبو أنس) قائد لواء الشمال. 

- أيمن نوفل (أبو أحمد) قائد لواء الوسطى.

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