الخميس 30 يناير 2025
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اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية للنقل البحري وهيئة موانيء تنزانيا

جانب من الاتفاقية،
جانب من الاتفاقية، فيتو

 

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والنقل البحري وهيئة موانيء تنزانيا  اليوم اتفاقية تعاون تهدف للتدريب  والبحوث والاستشارات والتعاون الفني.

معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية.

ووقع على الاتفاقية سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والسيد/بلاسديوس مبوسا مدير هيئة موانيء تنزانيا فى حضور الدكتور عصام خضر عميد القبول والتسجيل،الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية.

ويأتي ذلك في إطار دور الأكاديمية العربية فى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم البحري نظرًا لما تمتلكه من خبرة واسعة  التدريب والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في مجالات النقل البحري والهندسة والعلوم البحرية والشحن وعلوم إدارة الموانئ.

وبموجب الاتفاقية، توصل الطرفان  للتعاون   في مجالات التدريب البحري والبحوث والاستشارات والتعاون الفني في مجالات النقل البحري والعلوم البحرية والهندسة، حيث من المقرر ابتعاث 23 طالبا لدراسة الملاحة والهندسة البحرية.

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