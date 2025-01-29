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رياضة

أحمد هشام دودو: كنا نطمح للأفضل وسنتعلم من أخطائنا لتحقيق اللقب

أحمد هشام دودو، فيتو
أحمد هشام دودو، فيتو

صرح أحمد هشام دودو، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، بعدما ودع منتخب اليد بطولة العالم من ربع النهائي عقب الهزيمة من فرنسا في اللحظات الأخيرة بنتيجة "34-33".

قال أحمد هشام دودو عبر تصريحات لـ قناة أون سبورت: "كان هدفنا التأهل إلى نصف النهائي وتحقيق مركز جيد لإسعاد الشعب المصري، ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف: "بذلنا ما في وسعنا من جهد ومع الأسف الشديد أننا دائمًا نخسر في الثواني الأخيرة بهذا السيناريو في ربع نهائي بطولة العالم، وسنتعلم من أخطائنا من أجل التتويج بالبطولة في يوم من الأيام".
واختتم لاعب منتخب اليد: "لدينا أفضل مما قدمناه، ولن نرتاح غير عندما نتوج بلقب مونديال اليد".

 

مصر تودع كأس العالم لليد

وودع المنتخب المصري لكرة اليد النسخة رقم 29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بسيناريو قاتل أمام فرنسا.

مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد 2025

وخسر المنتخب المصري بنتيجة 33-34 أمام فرنسا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء مساء الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 

السيناريوهات القاتلة تحكم ربع نهائي مونديال اليد

وبهذا السيناريو تودع مصر البطولة من الدور ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الفرنسي المربع الذهبي.

وتواصلت بذلك السيناريوهات القاتلة في مونديال اليد، والتي لعبت دورا في تحديد المتأهل من مباراة كرواتيا والمجر ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا.

 

وحوَّلت كرواتيا تأخرها بفارق 4 أهداف قبل خمس دقائق من النهاية لتفوز 31-30 على المجر، حيث سجلت هدف الفوز أيضا في الثواني الأخيرة من المباراة.

ووصل المنتخب الكرواتي بذلك للمربع الذهبي للمونديال للمرة الأولى منذ عام 2017.

وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

كرة اليد، تصل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة المقبل، بعد ختام مشاركتها في منافسات النسخة الـ29 من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

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