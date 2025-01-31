تفاصيل الجلسة الأولى للتحقيق مع أحمد القندوسي بتهمة سب أمير توفيق.. مدير شركة الكرة بالأهلي: اللاعب شوه سمعتي

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام اللاعب أحمد قندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بسب وقذف أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي.

الاستماع لأقوال أمير توفيق في بلاغه

استدعت النيابة أمير توفيق لسماع أقواله، والذي أكد أن بداية الخلاف عندما حل اللاعب أحمد القندوسي على قناة أون تايم سبورت، والمذيع سأله على اللاعب زين بالعيد ليه مجاش الأهلي، رد عليه قائلا: بسبب موضوع الوكلاء لأنه هو عنده وكيله مينفعش يتخلي عنه، وقال له احنا كجزائريين أنت وكيلي مينفعش أخسرك، أنت وكيلي من أول لحظة يبقي هتكمل معايا لآخر لحظة، وأضاف القندوسي في رده: زين الدين بالعيد بنسبة 70% كان بالأهلي.



وتابع أمير خلال التحقيق، المذيع سأله علي عدم انتقاله للاهلي، فرد عليه بطريقة ساخرة: الله أعلم بس الناس عشان تدخل النادي الأهلي، لازم تدخل مع فلان ولازم يقابل مستر إكس،

وأضاف أمير خلال التحقيقات: هذا الحوار تناولته كل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وقد شاهده الملايين، وعلق عليه الآلاف بالسب ولعني وتشويه سمعتي، ومعي من الأدلة من فيديوهات وأحاديث من مدخلة حمد بالعيد والد اللعب زين الدين بالعيد على قناة ام بي سي مصر 2، الذي أكد فيه عدم صحة ما جاء بحديث المشكو في حقه.

طلبات دفاع أمير توفيق خلال جلسة التحقيقات

وخلال جلسة التحقيقات، طالب أشرف عبد العزيز، محامي أمير توفيق، استدعاء أحمد يحيى وكيل اللاعبين، لأنه كان وكيل قندوسي قبل انتقاله للأهلي، كما طالب استدعاء عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف، وجعفر النساني وكيل قندوسي، وطالب استخراج صورة من تحقيقات النادي الأهلي مع اللاعب وأمير توفيق، لإثبات صحة الحديث".

خلاف القندوسي وأمير توفيق وصل للنيابة

واستدعت النيابة أحمد قندوسي للتحقيق، ومثل اليوم القندوسي برفقة وكيليه نصر يحيى وطلال ربيع أمام جهات التحقيق، وواجهته النيابة بتصريحاته الإعلامية التي قال فيها أن اللاعب زين الدين بلعيد كان قريبا من الانضمام للنادي الأهلي، لكن الصفقة تعثرت بسبب الوكلاء.

الاستماع لأقوال أحمد قندوسي أمام النيابة



وقال قندوسي خلال التحقيقات، إن تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها في إحدى القنوات الفضائية لم يكن يقصد بها الإساءة بشكل شخصي إلى أمير توفيق، وخاصة أن علاقتي به طيبة للغاية، ولا توجد أي خلافات شخصية بيننا، قائلا: لم أقصد أي إهانة لأمير توفيق أو للنادي الأهلي.

وأفاد بأنه لم يقصد الطعن في الشرف أو خدش السمعة، ولكن تصريحاته تم فهمها بشكل خاطئ.



ووجهت النيابة العامة اتهاما لأحمد قندوسي بالتعرض لأمير توفيق من خلال الإدلاء بتصريحات إعلامية، وصفتها النيابة بأنها تحمل سبا وقذفا، والطعن في الشرف والاعتبار، وخدش سمعة عائلته بشكل علني.

كما استمعت النيابة إلى أقوال نصر يحيى وكيل وطلال ربيع، الذان أكدأ أن اللاعب لم يكن يقصد أمير توفيق بتصريحاته، وأنه لا توجد أي خلافات بينهما، وأفادوا إلى أن حديثه تم فهمه بشكل خاطئ.

إخلاء سبيل أحمد قندوسي ووكيليه دون أي ضمانات

وفي نهاية التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد قندوسي ووكيليه دون أي ضمانات، مع استمرار التحقيقات القضية.

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