الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أبرز أعمال الكاتب الكبير الراحل محمد جبريل

الكاتب محمد جبريل،
الكاتب محمد جبريل، فيتو

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب والروائي والصحفي الكبير محمد جبريل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

وكان للكاتب محمد جبريل أثر كبير على المشهد الأدبي العربي حيث تخطت أعماله أكثر من 50 كتابًا، تنوعت بين القصص والروايات، ونتطرق في التقرير التالي إلى أبرز كتاباته على مر السنوات.

رباعية بحري

تعد رباعية بحري واحدة من روايات الكاتب الكبير محمد جبريل التي لاقت صدى واسعا مع الجمهور، حيث يصف الكاتب السكندري في روايته التي صدرت في عام 1997م بأول أجزائها والذي كان يحمل اسم العباس، خبرات طويلة ومتعددة في الحياة وفي الأدب وفي الفن وفي الفكر، وأيضا في التصوف.

وتتخذ رباعية بحري من أولياء الإسكندرية في منطقة بحري عناوين لأجزائها الأربعة  ( أبو العباس، ياقوت العرش، البوصيري، علي تمراز) 

أوراق أبو الطيب المتنبي

ترصد رواية أبو الطيب المتنبي تحولات جيلين أو أكثر وذلك من خلال وعى شخصيتها الرئيسية، والتي استوحى عنوانها كم مقولة طارق بن زياد “وان يكن بعض المؤرخين يشككون في صحة نسبتها إليه” أثناء حثه للجنوده على الصمود حيث لا يوجد أمامهم سوى البحر والعدو من خلفهم.

نجاة التي فقدت زوجها وكان مستشارا في منظمة الصحة العالمية ولكنها تعيش مع الذكرى في شقة على بحر الإسكندرية وتلتحلم افكارها ومشاعرها بمن يحيطون بها ابنتها هناء وزوجها رامل.

ورثة عائلة المطعني

ومن أبرز روايات الراحل هي ورثة عائلة المطعنى، والتي تقدم عالمًا من خلال راو مشارك فى الحدث يقوم على استعادة ذكريات الماضى وأشخاصه وأماكنه وأحداثه بعد مزجها بألوان من الشجن والأسى والحنين عبر أصوات وروائح ومشاهد الذاكرة، وذلك بعد عودته الإسكندرية بعد ثورة يناير بعد فراق طويل، حيث يحاول استعادة ما مضى، ورجوع زمن شخصي يبدأ من الطفولة زمن ثورة 19.

الأسوار

تعد رواية أسرار من أهم الكتابات في رحلة جبريل الطويلة والغنية والتي صدرت عام 1972م، والتي تدور أحداثها حول مجموعة من المعتقَلين، اختلفت أسباب دخولهم السجن؛ فبعضهم دخَله ظلمًا، وبعضهم دخَله لارتكابه جرمًا، وتباينت صفاتهم وقِيَمهم؛ فمنهم المِثالي، والانتهازي، والخائن، والقوَّاد.

وجمعت السجناء فكرة غريبة، وهي اختيار واحد منهم من خلال القرعة ليموت حرقًا فداءً لهم جميعًا، ليُرفع العذاب عن من تبقي منهم مقابل هذه التضحية.

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