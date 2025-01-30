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رياضة

العربي يتقدم على السد 0/1 في الشوط الأول من الدوري القطري

السد القطري، فيتو
السد القطري، فيتو

تقدم فريق العربي على نظيره السد بهدف دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب الثمامة المونديالي في منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري للمحترفين.

سجل أحمد علاء هدف فريق العربي في مرمى السد في الدقيقة 18، وأضاع عبدو ديالو ضربة جزاء للعربي تصدى لها حارس مرمى السد في الدقيقة 42.

تشكيل السد أمام العربي

تشكيل العربي ضد السد

موقف السد والعربي في الدوري القطري

ويدخل الفريقان اللقاء في ظروف متباينة، فالعربي يرغب في تصويب الأمور والنتائج السلبية خاصة وأن الفريق قادم من خسارة أمام الوكرة في الجولة الماضية وتراجع العربي إلى المنطقة الخطرة ويتواجد حاليا في المركز العاشر.

أما السد، فهو أيضا قادم من خسارة مفاجئة أمام الملك القطراوي فريق قطر، ويسعى الفريق للعودة لنغمة الانتصارات والاستفادة من نتائج الجولة بعد تعثر الغرافة ويستطيع السد إن حقق الفوز على العربي القفز للمركز الثاني.

ويحتل العربي المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق السد المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

 

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