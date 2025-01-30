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رياضة

تشكيل مباراة العربي ضد السد في الدوري القطري

السد والعربي، فيتو
السد والعربي، فيتو

يواجه فريق السد نظيره العربي في ديربي مرتقب، مساء اليوم الخميس، على ملعب الثمامة المونديالي في منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري القطري للمحترفين.

تشكيل السد أمام العربي

تشكيل العربي ضد السد

موقف السد والعربي في الدوري القطري

ويدخل الفريقان اللقاء في ظروف متباينة، فالعربي يرغب في تصويب الأمور والنتائج السلبية خاصة وأن الفريق قادم من خسارة أمام الوكرة في الجولة الماضية وتراجع العربي إلى المنطقة الخطرة ويتواجد حاليا في المركز العاشر.

أما السد، فهو أيضا قادم من خسارة مفاجئة أمام الملك القطراوي فريق قطر، ويسعى الفريق للعودة لنغمة الانتصارات والاستفادة من نتائج الجولة بعد تعثر الغرافة ويستطيع السد إن حقق الفوز على العربي القفز للمركز الثاني.

ويحتل العربي المركز العاشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق السد المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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السد فريق السد العربي ملعب الثمامة الدوري القطري

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